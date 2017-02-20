Utair будет за полцены продавать авиабилеты без точного времени вылета — перевозчик ввел новый тариф «лайт открытый».

Пассажир узнает о времени отправления накануне — его оповестят по СМС или электронной почте. Продавать билеты по новому тарифу UTair будет только на сайте. Пилотными направлениями выбраны рейсы из Москвы в Тюмень и Ростов-на-Дону.

В компании объяснили, что основная цель нового тарифа — рост загрузки. Utair перевозит много бизнес-пассажиров, которым необходимо знать точное время вылета. А последние места в самолете смогут раскупить те, кто не привязан к точному времени вылета или прилета.