МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре

МЧС предупреждает петербуржцев о мощном ветре — его порывы 20 февраля достигнут 15-17 м/с, сообщается на сайте ГУ. Ветер такой силы затрудняет движение и ломает тонкие ветви деревьев.

Спасатели отмечают, что водителям нужно быть особенно аккуратными — на дорогах местами гололедица.

Синоптики прогнозируют сегодня +3 градуса тепла, снег с дождем. Во вторник -2, малооблачно, снег. 22 февраля без осадков, -4 градуса. В четверг на улице будет +2 градуса и снег с дождем. В пятницу, субботу и воскресенье нас ждет -1...-2 градуса, малооблачно, небольшой снег.

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