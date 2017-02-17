В Петербурге ищут сбежавшую лису

В Пушкинском районе Петербурга идут поиски домашнего лиса, который сбежал от хозяев в четверг, 16 февраля.

Информацией о поисках животного активно делятся пользователи в социальных сетях. «На лисе коричневый ошейник. К чужим людям не подойдет, трогать его не рекомендуется», — отмечают хозяева.

Напомним, что это не первый случай, когда из дома сбегает дикое животное. В Мурино на детской площадке спасатель из объединения «Экстремум» месяц назад поймал упитанного песца.

Текст: Анастасия Гасс

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