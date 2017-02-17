В Выборг поедет «Ласточка» с бесплатной экскурсией на борту

В Выборг запускают скоростные электрички «Ласточка» с туристическим вагоном, в котором будут проводить бесплатные экскурсии.

В пути пассажиры смогут узнать факты из истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других станций, через которые проходит маршрут. Кроме того, специалист из Гильдии экскурсоводов Выборга расскажет о Швеции и Новгородской республики, Финляндии и СССР.

Чтобы занять место в туристическом поезде, достаточно приобрести билет на «Ласточку» отправлением в 10:45 с Финляндского вокзала и пройти в последний вагон. Первая экскурсия назначена на 24 февраля.