Популярный мем-персонаж сегодня, 17 февраля, пришел в московское отделение «Почты России», где как раз представляли новую программу «Почта без очередей».

Чтобы повысить оперативность почты, руководство решило ввести изменения в работу обслуживания клиентов и перейти к новой кадровой системе. Однако презентация нововведений не обошлась без шуток и замечаний.

Главу компании Дмитрия Страшнова человек в костюме Ждуна, однако, не смутил. «Мы всегда его будем ждать в гости как символ старой почты, с которым мы, правда, расстаемся» — заявил он.

Напомним, что Ждуна уже начали называть символом не только Почты России», но и всей страны.

Изначально скульптура Homunculus Loxodontus голландской художницы Маргрит ван Брифорт создавалась как собирательный образ ждущих в очереди к врачу людей. Но пользователи поняли, что обрюзгший персонаж — это про жизнь в целом: Ждуна поместили на мемы про работу бухгалтером, он стал соседом грустного Киану Ривза. Мы продолжили инициативу и посадили насекомослона на Медного всадника, отвели в пышечную и увенчали им долгострой «Зенит-Арена».

Текст: Анастасия Гасс