Петербуржцам бесплатно раздали перчатки и грелки для рук

Сотрудники благотворительного магазина «Спасибо!» бесплатно раздали замерзающим на остановках петербуржцам перчатки и грелки для рук.

Акцию устроили в День спонтанного проявления доброты, который отмечается по всему миру 17 февраля, рассказали нам организаторы.

Добавим, что в ноябре в магазине «Спасибо!» на Васильевском острове поставили «Общественный холодильник» с бесплатной едой. Но фудшеринг-проект закрыл Роспотребнадзор через сутки после его запуска.