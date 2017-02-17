Петербуржцам бесплатно раздали перчатки и грелки для рук

Сотрудники благотворительного магазина «Спасибо!» бесплатно раздали замерзающим на остановках петербуржцам перчатки и грелки для рук.

Акцию устроили в День спонтанного проявления доброты, который отмечается по всему миру 17 февраля, рассказали нам организаторы.

Добавим, что в ноябре в магазине «Спасибо!» на Васильевском острове поставили «Общественный холодильник» с бесплатной едой. Но фудшеринг-проект закрыл Роспотребнадзор через сутки после его запуска. 

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