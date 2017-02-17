Главная причина, по которой я отправился записывать третий альбом в США, – желание получить «Грэмми». Другая – мне нужно было подтянуть английский. С русскоязычной пластинкой сложнее рассчитывать на премию Американской академии звукозаписи. А Лос-Анджелес я выбрал потому, что здесь классная погода, океан и вдохновение от них. Скоро выйдет документальный фильм, как мы с Дорна-бандой готовили альбом. В нем несколько серий, а показ последней как раз увяжем со стартом продаж пластинки – это будет в середине весны. Сейчас все на этапе сведения, мастеринга и записи вокала. На пластинке 12 песен, включая Intro, а по стилю – это, как всегда, что попало: винегрет из фанка, хауса и инди.

В каком-то смысле писать альбом за рубежом сложнее – ты ничего не знаешь, много тратится денег, а параллельно надо решать кучу бытовых вопросов, на которые вообще не хотелось бы отвлекаться. Но это и интереснее: тут есть аппаратура, которая тебя по-другому заставляет писать музыку и толкает на эксперименты – новые звуки, сочетания, подачу. Главное – перестроиться.

Оказалось, что с точки зрения мелодики для меня нет никакой разницы – петь на русском или английском. В любом случае я хочу какие-то смыслы привнести в слова и текст, и это ограничивается конкретными ударениями, количеством слогов и ритмом. Единственное, что останавливало – это, конечно словарный запас. Но вроде бы все удалось: если не находилось решения с одной комбинацией, то подыскивал другую вместе с друзьями, которые мне помогали с большинством песен.