Супергерой-стыцамэн спасает мир от плохой музыки: готовит англоязычную пластинку в Ла-Ла Ленд, а сегодня выпустил Диксиленд – лайв-запись программы Jazzy Funky Dorn, которую сыграет на концерте в Петербурге. Иван Дорн рассказал нам о трудностях перевода, моде на хип-хоп и своем лейбле Masterskaya.
Иван Дорн: «Глубокие мысли не по моей части, по моей – интересные словесные комбинации»
Главная причина, по которой я отправился записывать третий альбом в США, – желание получить «Грэмми». Другая – мне нужно было подтянуть английский. С русскоязычной пластинкой сложнее рассчитывать на премию Американской академии звукозаписи. А Лос-Анджелес я выбрал потому, что здесь классная погода, океан и вдохновение от них. Скоро выйдет документальный фильм, как мы с Дорна-бандой готовили альбом. В нем несколько серий, а показ последней как раз увяжем со стартом продаж пластинки – это будет в середине весны. Сейчас все на этапе сведения, мастеринга и записи вокала. На пластинке 12 песен, включая Intro, а по стилю – это, как всегда, что попало: винегрет из фанка, хауса и инди.
В каком-то смысле писать альбом за рубежом сложнее – ты ничего не знаешь, много тратится денег, а параллельно надо решать кучу бытовых вопросов, на которые вообще не хотелось бы отвлекаться. Но это и интереснее: тут есть аппаратура, которая тебя по-другому заставляет писать музыку и толкает на эксперименты – новые звуки, сочетания, подачу. Главное – перестроиться.
Оказалось, что с точки зрения мелодики для меня нет никакой разницы – петь на русском или английском. В любом случае я хочу какие-то смыслы привнести в слова и текст, и это ограничивается конкретными ударениями, количеством слогов и ритмом. Единственное, что останавливало – это, конечно словарный запас. Но вроде бы все удалось: если не находилось решения с одной комбинацией, то подыскивал другую вместе с друзьями, которые мне помогали с большинством песен.
Сегодня у нас вышел еще один диск – лайв-запись программы Jazzy Funky Dorn, которую мы сыграем на концерте в Петербурге 5 марта. Это оммаж Диксиленду – так на сленге называют ансамбли из белых музыкантов, подражающих темнокожим джазовым коллективам новоорлеанского стиля. Состав моего бэнда расширился до скрипачей, поцелованных Jamiroquai и трубачей, сбежавших от Колтрейна. Я раздал всем по песне с предыдущих альбомов, чтобы они сделали фанк и соул-аранжировки. Вся команда, которая будет на сцене, принимала участие в создании музыки, поэтому они играют ее по-особому.
Следующим планирую сделать хип-хоп альбом. Из него пока есть одна композиция – «Лимонадный» – по которой можно судить о его характере. Я не беру глубокими мыслями – это не по моей части. По моей – делать необычные комбинации. Я за музыку и ритмику – даже читка должна быть сродни пению, поэтому тяготею к более классическому хип-хопу, как Tribe Called Quest, Q Tip, Childish Gambinо, Busta Rhymes. Мой интерес к рэпу – это не дань моде, а то, на чем я вырос. Сегодняшняя популярность жанра в России связана с тем, что ребята делают все намного честнее. Остальные музыканты в какой-то момент поступают в угоду зрителю и форматам, но в ущерб себе. Хип-хоп более независим, поэтому и получает резонанс.
Новая волна украинской музыки появилась из самостоятельной среды, которая ни на что, кроме респекта среди коллег, не рассчитывала. Поэтому она была смелее и свободнее. Благодаря возросшему патриотизму, аудитория начала проявлять больше внимания к своим артистам. Этот интерес постепенно аккумулировался, и в итоге произошел прорыв.
У меня в Киеве теперь есть свой лейбл Masterskaya. Но звание «продюсер» мне не нравится из-за стереотипов с ним связанных – я наставник. Кто-то у нас разово, потому что у него одна песня классная, а за кого-то мы готовы взять ответственность и вести долго. Например, за Constantine и группу Yuko. Ребят я нашел, когда был одним из тренеров в шоу «Голос». Как социальный лифт такие передачи редко работают. Ты в рамках шоу побыл, посветился в телевизоре, а дальше – все, если не пойдешь и не будешь карабкаться. Вот, например, Диме Монатику, который когда-то участвовал в «Х-факторе», удалось пробиться.
Из русских артистов у нас на лейбле скоро будет выпускаться Антоха МС, с которым я записал трек «Новогодняя». Возможно, появится еще кто-нибудь. Недавно мне понравился один дуэт, но эти ребята из тех, кто требует «рукоприкладства»: нужно браться и сводить миксы заново, потому что сейчас они звучат не очень. Но это тот случай, когда я готов потратить время и силы.
Концерт Jazzy Funky Dorn 5 марта в «А2»
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