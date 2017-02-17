На крестный ход за передачу Исаакия выйдут фанаты «Зенита»

На крестный ход за передачу Исаакиевского собора церкви выйдут фанаты «Зенита» — объединение «Невский фронт». С флагами и и атрибутикой они пройдут колонной вокруг Исаакия вместе со священнослужителями, общественными организациями 19 февраля в 10:30 часов.

Крестный ход станет продолжением утреннего богослужения. Колонну возглавит епископ Царскосельский Маркелл.

Кроме того, к шествию присоединятся военные. «В дни памяти Воинов-интернационалистов после литургии и перед Крестным ходом впервые за 100 лет будет отслужена лития по русскому воинству, погибшему во всех горячих точках», — пишут организаторы. И подчеркивают, что «благословляются воинская форма, знаки отличия, награды».

Напомним, что предыдущий крестный ход в поддержку передачи храма РПЦ прошел в прошлое воскресенье, 12 февраля. Заявка была подана на 10 тысяч участников, но пришло от 500 до 1,5 тысячи человек.

Отметим, что горожане, ратующие за защиту  храма от передачи церкви, собираются на митинг 19 марта.

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