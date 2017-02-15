Петербург включили в топ лучших студенческих городов мира

Британское агентство Quacquarelli Symonds, которое специализируется на международном образовании, составило список лучших студенческих городов мира. В рейтинг вошел и Петербург — наш город занял 78 место.

Помимо Петербурга эксперты включили в список еще три российских города: Москва оказалась на 39 строчке, Томск на — 91, а Новосибирск занял 93 место.

Аналитики QS отмечают, что российские города являются достаточно бюджетными для жизни студентов. По финансовой доступности Петербург и Томск заняли седьмую строчку, Новосибирск — восьмую. Москва оказалась намного дороже — ее определили на 48 место.

Возглавили рейтинг лучших студенческих городов Монреаль, Париж и Лондон.

Отметим, что QS оценивал города по шести показателям: популярность, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей и мнение самих студентов. В опросе участвовали 18 тысяч человек.