Фильм Джима Джармуша идеально подходящий для свиданий, выставка Михаила Шемякина и открытие нового места для безудержных танцев на старой-доброй Конюшенной, 2 – как весело провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге: с 16 по 19 февраля
с 16 февраля
Фильм «Паттерсон»
Трогательный фильм Джима Джармуша о том, что красота вокруг нас, претендовавший в этом году на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Идеальная лента для первого, второго или с любым другим порядковым номером свидания. Водитель автобуса Патерсон живет в городе под названием Патерсон и в свободное время пишет в стол стихи, поэтизирующие обыденную жизнь. Но однажды его нежелание публиковать свои труды меняется. Главную роль в картине исполнил звезда поколения миллениалов Адам Драйвер.
Трогательный фильм Джима Джармуша о том, что красота вокруг нас, претендовавший в этом году на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Идеальная лента для первого, второго или с любым другим порядковым номером свидания. Водитель автобуса Патерсон живет в городе под названием Патерсон и в свободное время пишет в стол стихи, поэтизирующие обыденную жизнь. Но однажды его нежелание публиковать свои труды меняется. Главную роль в картине исполнил звезда поколения миллениалов Адам Драйвер.
с 16 февраля
Фильм «Лунный свет»
Один из главных претендентов на «Оскар» этого года – остросоциальная (в самом концентрированном виде) и экзистенциальная драма Барри Дженкинса. Выросший в неблагополучном районе Майами афроамериканец Широн пытается вырваться из привычной среды, в которой миром правят наркотики и деньги. Но от судьбы – когда она масштаба греческого рока – сбежать не так уж просто.
Один из главных претендентов на «Оскар» этого года – остросоциальная (в самом концентрированном виде) и экзистенциальная драма Барри Дженкинса. Выросший в неблагополучном районе Майами афроамериканец Широн пытается вырваться из привычной среды, в которой миром правят наркотики и деньги. Но от судьбы – когда она масштаба греческого рока – сбежать не так уж просто.
с 16 по 9 февраль - апрель
Музей театрального и музыкального искусства
Выставка «Михаил Шемякин. Художник и театр»
В Петербургском музее театрального и музыкального искусства открывается выставка Михаила Шемякина. В экспозицию вошли материалы балетов и карнавалов, которые создавал и оформлял знаменитый художник. Эскизы Михаила Шемякина, жикле, маски и макеты, костюмы и фотографии, фарфор и ювелирные изделия по его моделям создают объемный мир гофманианского маскарада, зачаровывающего и опасного, яркого и саркастичного, в котором сразу не разберешь, где люди, а где куклы.
В Петербургском музее театрального и музыкального искусства открывается выставка Михаила Шемякина. В экспозицию вошли материалы балетов и карнавалов, которые создавал и оформлял знаменитый художник. Эскизы Михаила Шемякина, жикле, маски и макеты, костюмы и фотографии, фарфор и ювелирные изделия по его моделям создают объемный мир гофманианского маскарада, зачаровывающего и опасного, яркого и саркастичного, в котором сразу не разберешь, где люди, а где куклы.
с 16 февраля
Фильм «Лев»
Подросший «Миллионер из трущоб» и звезда «Молокососов» Дев Патель (для пущей серьезности обзаведшийся усами и бородой) играет усыновленного Николь Кидман индийского юношу, который спустя 25 лет решается найти свою настоящую семью и дом. Вжился в образ он настолько убедительно, что даже получил номинацию на «Оскар» как «Лучший актер второго плана».
Подросший «Миллионер из трущоб» и звезда «Молокососов» Дев Патель (для пущей серьезности обзаведшийся усами и бородой) играет усыновленного Николь Кидман индийского юношу, который спустя 25 лет решается найти свою настоящую семью и дом. Вжился в образ он настолько убедительно, что даже получил номинацию на «Оскар» как «Лучший актер второго плана».
с 16 февраля
Фильм «Гуляй, Вася!»
Автор «Неадекватных людей» Роман Каримов, наэкспериментировавшись с другими жанрами, вернулся в успешную колею неглупого ромкома. Пытаясь развестись со стервозной бывшей женой Василисой (Любовь Аксенова), Митя просит первую попавшуюся девушку в баре притвориться его невестой.
Автор «Неадекватных людей» Роман Каримов, наэкспериментировавшись с другими жанрами, вернулся в успешную колею неглупого ромкома. Пытаясь развестись со стервозной бывшей женой Василисой (Любовь Аксенова), Митя просит первую попавшуюся девушку в баре притвориться его невестой.
16 февраля
18:30
Корпус Бенуа
Музыкально-литературный вечер Айвазовского
В Колонном зале Русского музея любители полотен Айвазовского узнают мариниста с другой стороны. Помимо моря, у художника было немало увлечений: например, отношения с итальянской балериной Марией Тальони, встречи с современниками и выставки. Актеры прочитают записи из дневников и писем Ивана Константиновича, а также исполнят стихи и музыкальные произведения, посвященные мастеру.
В Колонном зале Русского музея любители полотен Айвазовского узнают мариниста с другой стороны. Помимо моря, у художника было немало увлечений: например, отношения с итальянской балериной Марией Тальони, встречи с современниками и выставки. Актеры прочитают записи из дневников и писем Ивана Константиновича, а также исполнят стихи и музыкальные произведения, посвященные мастеру.
с 17 по 20 февраль - апрель
Галерея Марины Гисич
Выставка Ивана Горшкова «Гиперпрыжок и муравьед»
В галерее Марины Гисич открывается персональная выставка Ивана Горшкова «Гиперпрыжок и муравьед» Художник комбинирует принты, масляные краски, наклейки, создавая многослойный тавтологичный коллаж. Внутри в качестве отдельных элементов, фигурируют цифровые коллажи – «фотожабы». На выставке будут представлены графика, живопись и объекты, выполненные авторским методом «найти и улучшить».
В галерее Марины Гисич открывается персональная выставка Ивана Горшкова «Гиперпрыжок и муравьед» Художник комбинирует принты, масляные краски, наклейки, создавая многослойный тавтологичный коллаж. Внутри в качестве отдельных элементов, фигурируют цифровые коллажи – «фотожабы». На выставке будут представлены графика, живопись и объекты, выполненные авторским методом «найти и улучшить».
17 февраля
Петербургский Планетарий
Оперный концерт «Casta diva» в Планетарии
Под звездным куполом Петербургского Планетария в полной темноте пройдет оперный концерт «Casta diva». Кристальному сопрано ведущей солистки Михайловского театра Марии Литке будут аккомпанимировать барочная лютня, барочная скрипка и гитара. В программе: Рахманинов, Верди, Пуччинни, Дворжак, Беллинни, Глинка и Шуберт.
Под звездным куполом Петербургского Планетария в полной темноте пройдет оперный концерт «Casta diva». Кристальному сопрано ведущей солистки Михайловского театра Марии Литке будут аккомпанимировать барочная лютня, барочная скрипка и гитара. В программе: Рахманинов, Верди, Пуччинни, Дворжак, Беллинни, Глинка и Шуберт.
с 17 по 21 февраль - май
Эрарта
Best of West. Выставка лучших фотографий Дина Уэста
Дин Уэст в своих снимках балансирует между вымыслом и реальностью: на постановочных кадрах, которые готовятся несколько месяцев, девушки застывают в полуметре от земли, а корабельную рубку атакует спрут. В Эрарте выставят работы Уэста из серий «Церковь», «В деталях», «Измышления», «Олимпия», а также примеры его рекламных художественных проектов: фотограф работал с SONY, Disney, MTV, LEGO и другими брендами.
Дин Уэст в своих снимках балансирует между вымыслом и реальностью: на постановочных кадрах, которые готовятся несколько месяцев, девушки застывают в полуметре от земли, а корабельную рубку атакует спрут. В Эрарте выставят работы Уэста из серий «Церковь», «В деталях», «Измышления», «Олимпия», а также примеры его рекламных художественных проектов: фотограф работал с SONY, Disney, MTV, LEGO и другими брендами.
17 февраля
20:00
Академия Штиглица
Благотворительный концерт от фонда AdVita
В Академии имени Штиглица в честь Международного дня детей, больных раком пройдет благотворительный концерт от фонда AdVita. Его хедлайнером станет баянист Владимир Розанов, который выступит с командой Synergy Orchestrа. Музыканты исполнят третью часть Опалового концерта для аккордеона и струнного оркестра Ришара Гальяно, которая называется New York Tango. Приглашенной звездой вечера станет актриса театра имени Комиссаржевской Кристина Кузьмина.
В Академии имени Штиглица в честь Международного дня детей, больных раком пройдет благотворительный концерт от фонда AdVita. Его хедлайнером станет баянист Владимир Розанов, который выступит с командой Synergy Orchestrа. Музыканты исполнят третью часть Опалового концерта для аккордеона и струнного оркестра Ришара Гальяно, которая называется New York Tango. Приглашенной звездой вечера станет актриса театра имени Комиссаржевской Кристина Кузьмина.
17 февраля
23:00
клуб «Гештальт»
Вечеринка в клубе «Гештальт» с Gerry Read
Официального открытия клуба «Гештальт» команда промоутера Арама Мантаны не планирует. Первым гостем новой площадки во дворах Конюшенной площади, 2 станет англичанин Gerry Read, который органично смешивает хип-хоп и гетто-эстетику, панк-рок 1970-х, гранж, хаус и диско. В его дискографии 27 пластинок на лейблах как Clone, Aus Music и других, при этом выступления в клубах — это большая редкость. В Петербург его привозят основатели локальной музыкальной формации Safe'n'Sound — Mik Mo и Timbol, которые презентуют новый бренд одежды C&P. Также в лайнапе российский продюсер Beat Maker Beat c ранее не изданным хаус-материалом, москвич BRTS и El — участник промо-команды Roots United. Арт-инсталляции представят видео-художники из Центр Современного Искусства МАРС.
Официального открытия клуба «Гештальт» команда промоутера Арама Мантаны не планирует. Первым гостем новой площадки во дворах Конюшенной площади, 2 станет англичанин Gerry Read, который органично смешивает хип-хоп и гетто-эстетику, панк-рок 1970-х, гранж, хаус и диско. В его дискографии 27 пластинок на лейблах как Clone, Aus Music и других, при этом выступления в клубах — это большая редкость. В Петербург его привозят основатели локальной музыкальной формации Safe'n'Sound — Mik Mo и Timbol, которые презентуют новый бренд одежды C&P. Также в лайнапе российский продюсер Beat Maker Beat c ранее не изданным хаус-материалом, москвич BRTS и El — участник промо-команды Roots United. Арт-инсталляции представят видео-художники из Центр Современного Искусства МАРС.
18 февраля
18:00
ГМЗ «Царское Село»
«Зимний вечер света» в Царском Селе
В ГМЗ «Царское Село» пройдет акция прощания с зимой — 18 февраля здесь устроят праздник света. В честь него главную аллею украсит необычная иллюминация. По дороге от Екатерининского дворца до павильона «Эрмитаж» можно будет увидеть силуэты дам и кавалеров, иллюминационные свечи и светящиеся деревья. Кроме того, на площадке перед павильоном «Эрмитаж» выступят артисты театра «Малый Трианон», а на аллее рядом с Зеркальными прудами покажет шоу огненный театр.
В ГМЗ «Царское Село» пройдет акция прощания с зимой — 18 февраля здесь устроят праздник света. В честь него главную аллею украсит необычная иллюминация. По дороге от Екатерининского дворца до павильона «Эрмитаж» можно будет увидеть силуэты дам и кавалеров, иллюминационные свечи и светящиеся деревья. Кроме того, на площадке перед павильоном «Эрмитаж» выступят артисты театра «Малый Трианон», а на аллее рядом с Зеркальными прудами покажет шоу огненный театр.
18 февраля
Экскурсия «По местам забытой революции»
Февральская революция была для современников чудом — за десять дней фактически без сопротивления пала тысячелетняя русская монархия. Но об этих событиях известно до обидного мало. Константин Шолмов проведет группу по местам буржуазно-демократической революции и объяснит роль главных участников: гвардейских солдат и матросов, студентов, членов Госдумы и великих князей.
Февральская революция была для современников чудом — за десять дней фактически без сопротивления пала тысячелетняя русская монархия. Но об этих событиях известно до обидного мало. Константин Шолмов проведет группу по местам буржуазно-демократической революции и объяснит роль главных участников: гвардейских солдат и матросов, студентов, членов Госдумы и великих князей.
с 18 по 9 февраль - март
Шереметьевский дворец
Выставка «Восточный каталог»
В Музее музыке в Шереметьевском дворце стартует выставка книжного иллюстратора, мастера росписи по тканям Татьяны Чурсиновой. Художник начала заниматься квилтами (стеганое вручную панно из лоскутов ткани) и текстильными игрушками еще в 1991 году. На выставке, приуроченной к ее 70-летию, собраны лоскутные «зарисовки» путешествий по Средней Азии. Самарканд и Бухара, женщины и музыканты, пейзажи и птицы запечатлены в необычной технике и невероятной манере: сказочная яркость и характерная для квилта пестрота сочетаются с репортажной точностью художника-натуралиста.
В Музее музыке в Шереметьевском дворце стартует выставка книжного иллюстратора, мастера росписи по тканям Татьяны Чурсиновой. Художник начала заниматься квилтами (стеганое вручную панно из лоскутов ткани) и текстильными игрушками еще в 1991 году. На выставке, приуроченной к ее 70-летию, собраны лоскутные «зарисовки» путешествий по Средней Азии. Самарканд и Бухара, женщины и музыканты, пейзажи и птицы запечатлены в необычной технике и невероятной манере: сказочная яркость и характерная для квилта пестрота сочетаются с репортажной точностью художника-натуралиста.
18 февраля
20:55
киноцентр «Родина»
Фильм «Выживут только любовники»
В киноцентре «Родина» снова на большом экране покажут удивительной красоты картину Джима Джармуша «Выживут только любовники» – безупречно красивую оду вечной любви с участие бессмертных участников в исполнении Тильды Суинтон и Тома Хиддлстона.
В киноцентре «Родина» снова на большом экране покажут удивительной красоты картину Джима Джармуша «Выживут только любовники» – безупречно красивую оду вечной любви с участие бессмертных участников в исполнении Тильды Суинтон и Тома Хиддлстона.
18 февраля
23:00
клуб Kuznya House
Концерт Kuznya Superstar Band
Недавно открытый клуб Kuznya House на острове Новая Голландия успел обзавестись собственной сборной молодых и талантливых музыкантов Kuznya Superstar Band. В субботу 14 героев отечественного музпрома единственный раз живьем сыграют классику диско и хаус-музыки. В составе супергруппы замечены Эми Питерс, участники группы Iowa, программный директор клуба Кирилл Сергеев, он же Kito Jempere, а также его единомышленники — москвич Леонид Липелис и Егор Холкин.
Недавно открытый клуб Kuznya House на острове Новая Голландия успел обзавестись собственной сборной молодых и талантливых музыкантов Kuznya Superstar Band. В субботу 14 героев отечественного музпрома единственный раз живьем сыграют классику диско и хаус-музыки. В составе супергруппы замечены Эми Питерс, участники группы Iowa, программный директор клуба Кирилл Сергеев, он же Kito Jempere, а также его единомышленники — москвич Леонид Липелис и Егор Холкин.
18 февраля
23:55
Stackenschneider
Вечеринка лейбла Roots United
В Мариинском театре громкая премьера сезона – опера «Саломея» Рихарда Штрауса (не путать с Иоганном). Для 1905 года, когда ее впервые показали в Дрездене, она была достаточно скандальной — ее называли «неисполнимой и безнравственной». В Мариинке спектакль поставил режиссер Марат Гацалов, сценографией занималась главный художник рижского театра Моника Пормале, работавшая с Андреем Жолдаком над «Евгением Онегиным» в Михайловском, а с Алвисом Херманисом над «Рассказами Шукшина» в Театре наций. Костюмы готовил дизайнерский дуэт Mareunrol's из Риги — Роландс Петеркопс и Маре Мастиня. Дирижировать будут Валерий Гергиев и Кристиан Кнапп.
В Мариинском театре громкая премьера сезона – опера «Саломея» Рихарда Штрауса (не путать с Иоганном). Для 1905 года, когда ее впервые показали в Дрездене, она была достаточно скандальной — ее называли «неисполнимой и безнравственной». В Мариинке спектакль поставил режиссер Марат Гацалов, сценографией занималась главный художник рижского театра Моника Пормале, работавшая с Андреем Жолдаком над «Евгением Онегиным» в Михайловском, а с Алвисом Херманисом над «Рассказами Шукшина» в Театре наций. Костюмы готовил дизайнерский дуэт Mareunrol's из Риги — Роландс Петеркопс и Маре Мастиня. Дирижировать будут Валерий Гергиев и Кристиан Кнапп.
19 февраля
12:00
место проведения пока неизвестно
Лекция про секс и фетиши
В Петербурге организаторы образовательных пикников «Трава» запустили цикл лекций про секс. Первая встреча пройдет 19 февраля — психолог и тренер Марк Фишер расскажет о фетишах, перверсиях, ролевых играх, полиамории, вуайеризме, игрушках и БДСМ.
В Петербурге организаторы образовательных пикников «Трава» запустили цикл лекций про секс. Первая встреча пройдет 19 февраля — психолог и тренер Марк Фишер расскажет о фетишах, перверсиях, ролевых играх, полиамории, вуайеризме, игрушках и БДСМ.
18 февраля
Бьюти-день в ДЛТ
Праздник красоты и здоровья пройдет в ДЛТ. В программе — активности парфюмерных и косметических брендов, о которых мы рассказывали подробно, а также лекции автора проекта «Бешеная сушка» Василия Смольного и блогера-нутрициолога Татьяны Рыбаковой.
Праздник красоты и здоровья пройдет в ДЛТ. В программе — активности парфюмерных и косметических брендов, о которых мы рассказывали подробно, а также лекции автора проекта «Бешеная сушка» Василия Смольного и блогера-нутрициолога Татьяны Рыбаковой.
19 февраля
19:00
«А2»
Science Slam
В Петербурге снова пройдет битва ученых Science Slam. На сцене клуба «А2» четверо москвичей и петербуржец за 10 минут должны будут представит свои исследования в формате стендапа. Чемпиона определят шумомером: кому будут хлопать громче — тот и победил. Рассказывать молодые ученые будут про фотонные кристаллы, ДНК, гравитацию, вулканы на Луне и ядерную войну.
В Петербурге снова пройдет битва ученых Science Slam. На сцене клуба «А2» четверо москвичей и петербуржец за 10 минут должны будут представит свои исследования в формате стендапа. Чемпиона определят шумомером: кому будут хлопать громче — тот и победил. Рассказывать молодые ученые будут про фотонные кристаллы, ДНК, гравитацию, вулканы на Луне и ядерную войну.
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