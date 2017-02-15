с 16 февраля

Фильм «Паттерсон»



Трогательный фильм Джима Джармуша о том, что красота вокруг нас, претендовавший в этом году на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Идеальная лента для первого, второго или с любым другим порядковым номером свидания. Водитель автобуса Патерсон живет в городе под названием Патерсон и в свободное время пишет в стол стихи, поэтизирующие обыденную жизнь. Но однажды его нежелание публиковать свои труды меняется. Главную роль в картине исполнил звезда поколения миллениалов Адам Драйвер.