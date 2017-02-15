На фасаде магазина купцов Елисеевых покажут 3D-шоу
На фасаде магазина купцов Елисеевых 8 марта покажут покажут 3D-шоу. Об этом на своей странице в Facebook рассказали организаторы — cтудия Illuminarium 3000.
Напомним, что Illuminarium 3000 — студия Юрия Пелина и Евгении Годуновой. Родоначальники российского мэппинга делали для «Евровидения» клип Сергею Лазареву и создавали шоу на церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и празднике закрытия фонтанов в Петергофе.
Также накануне стало известно, где пройдет весенний «Фестиваль света». 3D-мэппинг-шоу покажут на территории, прилегающей к стадиону «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове.
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