На фасаде магазина купцов Елисеевых покажут 3D-шоу

На фасаде магазина купцов Елисеевых 8 марта покажут покажут 3D-шоу. Об этом на своей странице в Facebook рассказали организаторы — cтудия Illuminarium 3000.

 

Напомним, что Illuminarium 3000 — студия Юрия Пелина и Евгении Годуновой. Родоначальники российского мэппинга делали для «Евровидения» клип Сергею Лазареву и создавали шоу на церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и празднике закрытия фонтанов в Петергофе.

Также накануне стало известно, где пройдет весенний «Фестиваль света».  3D-мэппинг-шоу покажут на территории, прилегающей к стадиону «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

7 best-dressed семей Петербурга

3D-мэпперы из Петербурга сделают шоу для Britain’s Got Talent

На фасаде Александринки появятся лица Николая Мартона и Дмитрия Лысенкова

В Петербурге открывается фестиваль света

На главных достопримечательностях Петербурга покажут 3D-шоу

В Эрмитаже открылись новые залы исламского искусства

PornHub рассказал, что смотрят пользователи в День всех влюбленных

На Крестовском острове установят американскую горку высотой в 14 этажей