На Крестовском острове установят американскую горку высотой в 14 этажей
Этим летом в парке развлечений «Диво остров» откроется новый экстремальный аттракцион — американские горки высотой с 14-этажный дом.
По информации, опубликованной на сайте парка развлечений, посетителей аттракциона ожидают десять непрерывных «мертвых петель», а скорость вагонеток с пассажирами будет достигать 120 км/ч. Новая горка появится в западной части парка.
Отметим, что самые высокие американские горки в России — 58 метров — находятся в Сочи. А самый высокий аттракцион в мире Kingda Ka находится в парке Six Flags, штат Нью-Джерси.
Текст: Анастасия Гасс
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