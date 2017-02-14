На Крестовском острове установят американскую горку высотой в 14 этажей

Этим летом в парке развлечений «Диво остров» откроется новый экстремальный аттракцион — американские горки высотой с 14-этажный дом.

По информации, опубликованной на сайте парка развлечений, посетителей аттракциона ожидают десять непрерывных «мертвых петель», а скорость вагонеток с пассажирами будет достигать 120 км/ч. Новая горка появится в западной части парка.

Отметим, что самые высокие американские горки в России — 58 метров — находятся в Сочи. А самый высокий аттракцион в мире Kingda Ka находится в парке Six Flags, штат Нью-Джерси.



Текст: Анастасия Гасс