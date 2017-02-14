Милонова «поймали» у магазина с санкционными продуктами

Депутата ЗакСа Виталий Милонова очевидцы сфотографировали у рыбного магазина Disas Fish в Финляндии. В руках парламентарий нес фирменный пакет.

Автор снимка Анастасия Сергеева выложила ее с подписью: «Душка Милонов, застуканный при покупке санкционной рыбки в Дисасе».

Комментаторы начали иронизировать: « А как же диета во имя Путина?», «Милонов-Финноугорьский», «Патриотизм — это такая штука исключительно для внешнего использования. Как только конфликтует с внутренними интересами — тут же отбрасывается».

Добавим, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского коллеги о санкциях. Советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что «русские способны есть снег, чтобы выжить», объясняя бессмысленность ограничений против нашей страны.

Песков же отметил, что санкции «во многом имеют обратный эффект». И добавил, что с метафорой можно согласится, но «все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям».