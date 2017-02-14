В Академии Штиглица пройдет открытая лекция Дмитрия Озеркова

В Академии Штиглица 21 февраля пройдет открытая лекция Дмитрия Озеркова. Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа и руководитель проекта «Эрмитаж 20/21», который стал куратором нашумевшей выставки «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты», расскажет о профессии.

На лекции Озерков объяснит, чем сегодня дышит искусство, как реализовывать крупные выставочные проекты, какие процессы руководят художниками и на что следует обращать внимание искусствоведам.

Лекция начнется в 18:00 в Зале Совета. Вход – свободный. Зарегистрироваться можно здесь.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Михаил Пиотровский об Исаакие: «Кого-то волнует храм, нас волнует музей»

Автограф-сессия Яна Фабра в Главном Штабе

В Молодежном центре Эрмитажа устроят новогодний карнавал в стиле Яна Фабра

СМИ: Прокуратура проверит Эрмитаж из-за нашумевшей выставки Фабра

Михаил Пиотровский о выставке Фабра: «Мы недооценили уровень ненависти, существующий в обществе»

Мария Элькина: «Нападки на Эрмитаж выглядят как штурм Зимнего 2.0? Ничего подобного!»

В РПЦ выступили против выставки Фабра в Эрмитаже

Сергей и Матильда Шнуровы, Яна Милорадовская и другие на выставке Яна Фабра