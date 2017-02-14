В Академии Штиглица пройдет открытая лекция Дмитрия Озеркова

В Академии Штиглица 21 февраля пройдет открытая лекция Дмитрия Озеркова. Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа и руководитель проекта «Эрмитаж 20/21», который стал куратором нашумевшей выставки «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты», расскажет о профессии.

На лекции Озерков объяснит, чем сегодня дышит искусство, как реализовывать крупные выставочные проекты, какие процессы руководят художниками и на что следует обращать внимание искусствоведам.

Лекция начнется в 18:00 в Зале Совета. Вход – свободный. Зарегистрироваться можно здесь.