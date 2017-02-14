В России выпустят пластиковые 100 рублей

Центробанк выпустит первую российскую пластиковую банкноту номиналом 100 рублей. Памятную купюру посвятят чемпионату мира по футболу. Выпустят ее аккурат к мундиалю — в первом квартале 2018 года.

Первый зампред Банка России Георгий Лунтовский рассказал, что купюру на 100% сделают из пластика и она будет «иной на ощупь и по качеству материала». Зампред отметил, что Гознак впервые создает пластиковые купюры.

Добавим, что ЦБ в апреле 2017 года утвердит дизайн и защитные знаки новых банкнот номиналом 200 и 2 тысячи рублей, одна из которых может стать пластиковой. Известно, что на новых купюрах будут изображены символы Дальнего Востока и Севастополя. Они появятся в обращении уже в конце 2017 года.