В Петербурге откроется второй сезон бесплатных экскурсий по закрытым дворцам

В Петербурге открывается второй сезон бесплатных экскурсий «Открытый город». По дворцам и зданиям-памятникам, обычно закрытым для посещения, начнут водить в апреле 2017 года. Проект запускают Всероссийское общество охраны памятников, КГИОП и «Триколор ТВ».

В этом сезоне организаторы хотят увеличить количество объектов, запустить больше квестов и организовать лекции в городской публичной библиотеке им. Маяковского. По планам, с апреля по декабрь пройдет около тысячи мероприятий «Открытого города».

В прошлом сезоне для петербуржцев открыли особняк Брусницыных, Мариинский дворец, Здание Синода, Ново-Михайловский дворец, дом Мурузи (где жил Иосиф Бродский), Императорский фарфоровый завод и другие объекты.