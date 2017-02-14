Сегодня, 14 февраля, на Думской улице откроется пункт регистрации вечной любви. Акция в честь Дня всех влюбленных пройдет с 17 до 19 часов.

В шуточном пункте регистрации влюбленные произносят клятву верности и получают свидетельство. От брачующихся не требуется никаких взносов и пошлин — Амур и его команда сами будут дарить подарки и разыгрывать призы.

Признаться в своих чувствах смогут и те, чьи возлюбленные находятся за пределами Петербурга — сертификаты верности можно отправить по почте в любой город России и мира. Как принять участие в проекте «Письмо Любви 2017», можно узнать здесь.

Добавим, что сегодня пункт регистрации вечной любви откроется юбилейный, десятый раз.