Байкер проехался по тонкому льду петербурских каналов

Байкер Михаил Михин накануне ночью проехался по тонкому льду петербургских каналов. В городе после морозов наступила оттепель, но это не остановило экстремала.

Известно, что в мотопрогулке приняли участие пятеро петербуржцев. «Страшно, может, было чуть-чуть местами, и то не страшно, а просто не хотелось искупаться. Естественно, под мостами много воды», — рассказал Михин. И отметил, что компания мечтала об этом приключении несколько лет.

Добавим, что во время крепких морозов многие петербуржцы рискнули пройтись по Неве. Мы собрали в Instagram фотографии байкеров, велосипедистов, лыжников и других энтузиастов, которые катаются и гуляют по скованной льдом реке.