Мариинский театр построит свою гостиницу

Мариинский театр реконструирует под свою гостиницу здания на Лермонтовском проспекте,14 Б. Здесь появится 25 номеров, четыре из которых разместятся в мансарде.

Ранее в театре сообщали, что гостиницы будут использоваться для размещения приглашенных исполнителей, постановщиков и гостей Мариинки.

Максимальная стоимость проекта оценивается в 195,2 млн руб. Сейчас объявлен конкурс среди подрядчиков, итоги которого подведут 14 марта. Завершить работы планируется в течение полутора лет после заключения договора.

Добавим, что планы по открытию в Петербурге трех гостиниц Мариинский театр озвучил еще в 2014 году. Сообщалось, что мимо Лермонтовского проспекта они расположатся на Большой Подьяческой, 24, и на Садовой, 61.