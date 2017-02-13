В Петербурге откроется первая сцена для перформансов «Сдвиг»

В Бертгольд Центре 28 февраля откроется первая студия перформативных искусств «Сдвиг», рассказали нам создатели проекта.

На площадке будут выступать художник-перформансисты из разных стран. Кроме того, здесь запустятся курсы по танцевальному театру, работе с импровизацией, техникой контемпорари. Также в «Сдвиге» будут проводиться мастер-классы московских и иностранных художников и танцоров с теоретическими лекциями о современном танце и перформансе.

28 февраля студию откроет российская премьера перформанса «Bain brise» одного из самых знаменитых европейских арт-деятелей — швейцарца Яна Маруссича. Он будет находиться в ванной, до краев заполненной битым стеклом.

В ближайшем будущем организаторы планируют привести Иво Димчева с перформансом «Some faves», провести мастер-классы Анны Абалихиной и Ноу Дзук с техникой гага и перформансом «Nothing III».