Стало известно, по какому маршруту пройдет открытое метро в Петербурге

В Петербурге собираются запустить линию городской электрички — предполагается, что проект станет менее затратной альтернативой кольцевой линии.

Линия может пройти полукольцом с северо-запада на юго-восток по трассам уже существующих железнодорожных путей. Предполагается, что она будет состоять из 23 остановок, при том часть из них может появиться рядом со станциями метро.

Согласно проекту, так называемый легкий метрополитен пройдет по маршруту: Юнтолово — транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Лахта — Лахта Центр — Мебельная —Планерная — ТПУ Старая Деревня - Новая Деревня - ТПУ Светлана — Лесной парк — Кушелевская дорога — ТПУ Пискаревка — Охта — Ладожский вокзал — Клочки — Невская застава — Волкуша — Витебский проспект — ТПУ Рощинская — Княжево —Дачное — Ульянка — Лигово — Сосновая Поляна.

Отмечается, что проект находится в стадии разработки. Его стоимость пока не уточняется. А источники уверены, что работа над новой линией не начнется в течение ближайших трех лет.