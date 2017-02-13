Петербургские автомобилисты выстроились в огромное сердце

Петербургские автомобилисты накануне Дне святого Валентина выстроились в огромное сердце из 130 машин. Акция #сердцелюбвиПитер прошла 11 февраля в съезде с КАД у ТК «Призма».

Водители поставили машины в форме пронзенного стрелой сердца, а с квардрокоптера сняли световой рисунок, который получился благодаря включенным фарам и аварийным огням.

Ранее петербургские автомобилисты присоединились к всероссийскому флешмобу #автоёлка и выстроились в самую большую ель в стране

Добавим, что огромное сердце зажжется 14 февраля на фасаде 18-этажного отеля «Азимут». Акция продлится с 19:00 до 21:00 часов.

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