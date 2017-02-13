В Петербурге резко потеплеет: синоптики обещают плюсовую температуру уже в начале этой недели.

Так, согласно прогнозам, в понедельник нас ждет 0 градусов, небольшой снег. Завтра, 14 февраля, воздух прогреется до +3 градусов, малооблачно. В среду солнечно, -2 градуса. В четверг также -2, небольшой снег. Завершится рабочая неделя температурой +2 и дождем.

А на выходных будет тепло: в субботу ожидается 0 градусов, снег, а в воскресенье пасмурно и +3.