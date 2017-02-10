В Петербурге МЧС стерли со льда рисунок полового органа

Сегодня утром, 10 февраля, на льду Большой Невки в районе Петроградской набережной петербуржцы заметили нарисованный на снегу примитивный рисунок мужского полового органа.

Около полудня хулиганский арт-объект ликвидировали спасатели — катер МЧС на воздушной подушке стер изображение.

Добавим, что не так давно в Петербурге наступила настоящая зима с нешуточными морозами -17…-10 градусов. Реки и каналы наконец замерзли, а находчивые горожане сменили пробки и смог на мосты и гранит. Мы собрали в Instagram фотографии байкеров, велосипедистов, лыжников и других энтузиастов, которые катаются и гуляют по скованной льдом Неве.