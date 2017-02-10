В Ленинградском зоопарке родились обезьянки размером с мизинец

В Ленинградском зоопарке родились две обезьянки из семейства буроголовых тамаринов, сообщает пресс-служба зверинца.

Детеныши совсем крошечные — размером с мизинец. А размер взрослых тамаринов от макушки до основания хвоста составляет всего около 20-30 см.

Сейчас новорожденные обезьянки все время проводят сидя на спине отца, сестер или братьев. И лишь спустя 2-3 месяца, когда они начнут самостоятельно перемещаться по вольеру, специалисты смогут определить, самцы это или самочки.

Родители малышей — Дик и Каролина — пара, которая до этого уже десять раз приносила потомство. Всего они дали жизнь 15 малышам. Многие из них разъехались по зоопаркам России.

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