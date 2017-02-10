В Ботсаду в феврале пройдет фестиваль сирени

В Ботаническом саду 25 и 26 февраля пройдет фестиваль сирени. Петербуржцы вдохнут аромат весны и увидят различные сорта цветов.

Кроме того, на фестивале устроят подиумный показ модных коллекций платьев от российских дизайнеров и покажут технологий ароматизации помещений от наших парфюмеров. А в зоне кейтеринга все желающие смогут попробовать сиреневое мороженое и пирожные сиреневых цветов.

Добавим, что весна уже пришла в Ботсад: в оранжереях распустились азалии и «зимние розы» — японские камелии

14 февраля Ботсад будет отмечать День влюбленных: билет на субтропический маршрут для двоих будет стоить 500 рублей. Так пары сэкономят 100 рублей — в обычные дни взрослый билет стоит 300 рублей.

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