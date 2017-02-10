Фоторепортаж: байкеры и велосипедисты катаются по Неве

Добавим, что в Петербурге морозы задержатся ненадолго: уже к выходным воздух прогреется до -3…-8 градусов, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

«На следующей неделе снова возможны оттепели. Тем не менее, зима продолжается — будут еще отрицательные температуры, циклоны, облачность, солнца в целом в феврале будет не очень много», — отметил Колесов.

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