В Петербурге наступила настоящая зима с нешуточными морозами -17…-10 градусов. Реки и каналы наконец замерзли, а находчивые горожане сменили пробки и смог на мосты и гранит. Мы собрали в Instagram фотографии байкеров, велосипедистов, лыжников и других энтузиастов, которые катаются и гуляют по скованной льдом Неве.
Фоторепортаж: байкеры и велосипедисты катаются по Неве
Добавим, что в Петербурге морозы задержатся ненадолго: уже к выходным воздух прогреется до -3…-8 градусов, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.
«На следующей неделе снова возможны оттепели. Тем не менее, зима продолжается — будут еще отрицательные температуры, циклоны, облачность, солнца в целом в феврале будет не очень много», — отметил Колесов.
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