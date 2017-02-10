Сергей Лукьянов: «Я путешествовал пешком 2 года, а прожил словно 100 лет»

Об идее совершить кругосветное путешествие

Мысль о кругосветном путешествии была во мне с самого рождения (Сергей Лукьянов родился в 1956-м году —Прим.ред), а реализовать задумку я смог только сейчас. Бывает, детская мечта исчезает, у людей тухнут глаза — ничего не поделаешь. Но со мной этого не случилось, и я рад.

До кругосветки я проходил маршруты поменьше: по Европе и Турции, вокруг Ладожского и Онежского озер, так что к путешествию был готов и морально, и физически. Я пробовал ходить и сам, и в группе, но потом понял, что одному мне в пути комфортнее. Это даже удобно, ведь ты ни от кого не зависишь. Все люди разные, у каждого свои желания — обычно это вносит раздор.