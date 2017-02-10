Путешественник Сергей Лукьянов обошел пешком весь мир, а вернувшись в Петербург, рассказал нам, почему предпочитает кока-колу воде, как уживаться с дикими животными и с чего начинать сборы в дальний путь.
Сергей Лукьянов: «Я путешествовал пешком 2 года, а прожил словно 100 лет»
Об идее совершить кругосветное путешествие
Мысль о кругосветном путешествии была во мне с самого рождения (Сергей Лукьянов родился в 1956-м году —Прим.ред), а реализовать задумку я смог только сейчас. Бывает, детская мечта исчезает, у людей тухнут глаза — ничего не поделаешь. Но со мной этого не случилось, и я рад.
До кругосветки я проходил маршруты поменьше: по Европе и Турции, вокруг Ладожского и Онежского озер, так что к путешествию был готов и морально, и физически. Я пробовал ходить и сам, и в группе, но потом понял, что одному мне в пути комфортнее. Это даже удобно, ведь ты ни от кого не зависишь. Все люди разные, у каждого свои желания — обычно это вносит раздор.
О сборах
Надо понимать, что на сбор хорошего снаряжения могут уйти годы: все должно идеально подходить и от каждой вещи нужно получать удовольствие. Например, кроссовки лучше выбирать внедорожные и не гнаться за легкостью. Одной пары обуви мне хватает на 2,5-3 тысячи км. Для путешествия с комфортом оптимальный вес рюкзака — около 10 кг, но у меня были ситуации, когда доходило и до 18-ти: если предстояло пройти большой маршрут, приходилось запасаться провизией впрок. Я не брал с собой никаких медикаментов — только лейкопластырь и банальный анальгетик. И талисман не взял: надеялся больше на себя.
-
Лаос
Об основных правилах путешественника
Я питался очень просто: булка, мясо твердого копчения, хороший сыр типа «рокфора» — но его ел немного — в день по 50-100 грамм. И, главное, не пил воду, это опасно. Какая бы вода ни была хорошая, она везде разная. Человеческому организму нужно время, чтобы привыкнуть к ней. А когда мне привыкать? Я каждый день оказывался в новом месте. Поэтому я покупал только кока-колу, чтобы не травиться, — она-то везде одинаковая.
Еще одно правило — никакого костра: будут проблемы с полицией. Я именно поэтому не брал с собой палатку — с ней ты наверняка будешь ограблен. А в спальнике можешь незаметно лечь спать хоть в центре города. Это полная свобода.
О диких животных
В России зверей почти нет — всех перестреляли, так что бояться нечего. А вот в Европе, в Азии, в Индокитае они бегают, и ты оказываешься словно в клетке. Каждое животное имеет свою территорию, и надо пытаться сосуществовать и уживаться: попробовать найти контакт или подкормить. Был случай, я встретил двух медведей: они отдыхали около речки, а я рядом спал. Мы друг другу не мешали и потом мирно разошлись.
Об отдыхе
Ты идешь часов 10-12-ть, потом останавливаешься, залезаешь в спальник — вот и весь отдых. Я слушал музыку и аудиокниги: сказки Жюль-Верна, Андерсена, «Малыша и Карлосона» Линдгрен. С высоты прожитых лет их воспринимаешь совсем по-другому. Ты уже сам иначе разумеешь: это прекрасно и интересно.
-
Вьетнам
Об ограблении
В Буэнос-Айресе на меня напали и отобрали деньги и смартфон, а ведь в нем все телефоны и контакты. Хорошо еще, у меня все было продублировано на бумажке. Я человек опытный и знаю: все надо записывать, иметь запасной телефон, два паспорта и все прятать в разные места. Ограбить меня еще пытались в Уругвае, но там я смог отбиться.
Об операции
В Кемерово у меня обострилась двусторонняя грыжа — тянуть было нельзя. Это сложная операция, на восстановление требуется год: в моем случае это было нереально и спустя 40 с лишним дней я пошел дальше. Поддерживало, что на меня смотрят люди, в чем-то равняются. Врачи говорили разное: что так нельзя, что я умру, — я их советы не слушал.
-
Малайзия
О впечатлениях
Китай, Таиланд, Малайзия — страны, которые запомнились мне больше других. Там люди ушли далеко вперед от всего мира: его одели и накормили — этого уже достаточно. Когда видишь такое, становишься чуточку добрее. Я путешествовал пешком почти два года, а прожил как будто бы лет 100: ты не знаешь языков, постоянно общаешься только с природой и все проживаешь в себе. Подобного опыта не наберешься в обычной жизни, здесь все достаешь из внутренних резервов.
О советах начинающим
Отправиться в кругосветное путешествие — это как слетать в космос. Ты уходишь от своего быта и всего, что тебя греет. Только кажется, что просто. Этим надо гореть, днем и ночью крутить глобус. Как бы ты ни был силен физически, если у тебя нет этой изюминки — способности быть одному — не стоит и пробовать. Я не скажу что ничего не надо бояться: страх — это естественно. Каждый день ты оказываешься в новой ситуации и не знаешь как себя поведешь.
О планах
Я хочу написать книгу о своем путешествии: внутри накопилось много мыслей и теперь надо просто их выразить на бумаге. Есть задумки и будущих походов. Быть может, еще пройду вокруг Земли, но обязательно по другому маршруту.
Фото: vk.com/clublukianovsp
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.