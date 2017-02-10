В Петербурге запустили лекции про секс и фетиши

В Петербурге организаторы образовательных пикников «Трава» запустили цикл лекций про секс. О сокровенном по воскресеньям будут рассказывать искусствоведы из Эрмитажа, психологи, ученые и мировые порнорежиссеры.

Первая встреча пройдет 19 февраля — психолог и тренер Марк Фишер расскажет о фетишах, перверсиях, ролевых играх, полиамории, вуайеризме, игрушках и БДСМ.

Вторая лекция состоится 5 марта. Искусствовед и экскурсовод Эрмитажа Екатерина Савищенко подготовит рассказ о сексе в искусстве: от Древней Греции до нашего времени.

Стоимость: от 350 до 500 рублей.