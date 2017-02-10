Следующее 3D-мэппинг-шоу пройдет на «Зенит-Арене»

Весенний «Фестиваль света» пройдет на территории, прилегающей к стадиону на Крестовском острове, сообщается в группе мероприятия «Вконтакте». На арену будут проецировать масштабное 3D-мэппинг-шоу.

Подробности о программе не разглашаются, известно только, что фестиваль состоится в марте, а подготовка к нему уже началась.

Добавим, что «Фестиваль света» планируют проводить два раза в год: в ноябре и в один из весенних месяцев,

Первый Фестиваль прошел 4 и 5 ноября. Исаакиевский собор превращали в цветочное поле, осенний листопад, расписную шкатулку и строгие чертежи, а на Мариинский дворец спроецировали сцены из истории Петербурга под стихотворения классиков. 

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