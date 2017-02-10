Французский художник ездит на коньках по Неве и собирает мусор

Французский художник Марк Ахр помогает петербургской экологии — он собирает мусор из рек и каналов.

Марк встает на коньки, надевает на плечи сетку и выезжает на эко-патруль EcoCleaner. К задаче художник подходит творчески — он цепляет мусор палкой, наконечник которой сделан из серпа и молота. А пустые банки и фантики он подбрасывает в воздухе и ловит сеткой.

В видеоролике Ахр говорит, что однажды он заметил, что очень часто люди бросают мусор в воду, а зимой он может помочь экологии и убрать его.