Французский художник ездит на коньках по Неве и собирает мусор

 

Французский художник Марк Ахр помогает петербургской экологии — он собирает мусор из рек и каналов.

Марк встает на коньки, надевает на плечи сетку и выезжает на эко-патруль EcoCleaner. К задаче художник подходит творчески — он цепляет мусор палкой, наконечник которой сделан из серпа и молота. А пустые банки и фантики он подбрасывает в воздухе и ловит сеткой.

В видеоролике Ахр говорит, что однажды он заметил, что очень часто люди бросают мусор в воду, а зимой он может помочь экологии и убрать его.

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