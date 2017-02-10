Петербуржец рассказал, как живет в Рыбацком с львицей

Петербуржец Артем рассказал, что держит дома в Рыбацком львицу. Сейчас хищной кошке по имени Легенда 5 месяцев.

Артем купил львицу в питомнике. В ежедневном рационе Легенды — вареная морковь, кабачки и 3-4 кг мяса в день. Хищница достаточно воспитана — осторожна с собаками крупнее себя, игнорирует маленьких псов, а людей не боится.

Хозяин львицы заверил, что когда Легенда вырастет, он передаст ее специалистам — в том числе, дрессировщикам. А из квартиры она переедет в заповедник в Крыму или переселится за город.

Добавим, что Артем — не единственный владелец льва в Петербурге. Так, в декабре мужчина пришел в автосалон со своим львенком и купил редкий Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe за 40 миллионов рублей.