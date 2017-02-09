В Русском музее откроется выставка, посвященная Андрею Тарковскому

В Русском музее в этом году откроется выставка, посвященная киногению Андрею Тарковскому.

Тарковский был не только режиссером, но и художником. И в Строгановском дворце петербуржцы смогут оценить его живописные и графические работы. Кроме того, здесь выставят личные фотографии мастера.

Также в рамках выставки пройдет показ фильма Тонино Гуэрры о съемках Тарковским картины «Жертвоприношение».

Добавим, что Тарковский — один из лучших отечественных режиссеров XX века. Широко известен за рубежом. Снял такие фильмы, как «Солярис» и «Сталкер» (по книгам братьев Стругацких), «Зеркало», «Андрей Рублев».