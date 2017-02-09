В России хотят праздновать День патриотизма в день введения эмбарго

В России хотят учредить День патриотизма и праздновать его 6 августа, в день введения эмбарго. Министерство культуры уже поддержало эту инициативу.

Первый замминистр культуры Владимир Аристархов подчеркивает, что предложение необходимо вынести на общественное обсуждение и провести историко-хронологическую экспертизу. Кроме того, потребуется финансово-экономическое обоснование, так как новый праздник потребует бюджетных средств.

Добавим, что с предложением отмечать День патриотизма выступил глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Он уверен, что праздник «позволит увековечить проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление».