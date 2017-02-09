Депутаты одобрили запрет вейпов и кальянов

Депутаты Мосгордумы одобрили запрет на курение электронных сигарет и кальянов — их фактически приравняли к обычным сигаретам. Законопроекты направят в Госдуму.

Запрет распространяется на продажу вейпов, смесей и аккумуляторов несовершеннолетним. Кроме того, запрещается выпускать пар в общественных местах: офисах, гостиницах, подъездах, кафе, магазинах, государственных и социальных учреждениях.

Как и табак, электронные сигареты и кальян нельзя будет курить на пляжах, детских площадках, а также в транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на остановках. Более того, курильщикам придется соблюдать дистанцию в 15 метров.

Запрет коснется и поездов дальнего следования, и железнодорожных платформ. Но региональные власти смогут выделять специальные места для парения вейпов.