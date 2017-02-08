Кирилл Серебренников снимет фильм о Цое в Петербурге

Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое, сообщили нам в pr-службе проекта.

Лента расскажет об истории становления рок-иконы: конце 70-х - начале 80-х годов, когда 18-летний Цой записывал свой первый альбом, играл на бас-гитаре в группе «Палата N 6» и пел в электричках. Авторы хотят построить сюжет на малоизестных фактах биографии музыканта.

Известно, что в байопике будут звучать не только песни Виктора Цоя, но и музыка западных рок-групп, которая повлияла на формирование русского рока.

Над проектом работает кинокомпания Hype Film. Продюсировать картину будет Илья Стюарт, который работал с Серебренниковым над «Учеником», а также Михаил Финогенов и Мурад Османн («Холодный фронт»). Сценарий написали Михаил и Лили Идовы («Оптимисты»).

Съемки фильма пройдут в Петербурге в августе 2017 года, на экраны он выйдет осенью 2018 года.

Добавим, что также Серебренников сейчас ставит биографический балет с историческими костюмами о знаменитом балетном танцовщике Рудольфе Нурееве. Премьера «Нуреева» пройдет в столичном Большом театре 11 июля.