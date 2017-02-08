Пискаревский проспект засыпало луком из-за ДТП

На Пискаревском проспекте произошло овощное ДТП — магистраль засыпало луком, сообщают петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

«Лук н-н-нада? Собирайте на Пискарёвском у Металлистов. Жаль, запах не передать по фото», — написали автомобилисты.

Предприимчивые петербуржцы действительно не теряли времени даром: прохожие кинулись собирать лук. . «Думала, что уберут всё, а они набрали по пакету и уехали», — добавил очевидец.