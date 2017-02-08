В полуразрушенной лютеранской церкви читают бесплатные лекции

В полуразрушенной лютеранской церкви Анненкирхе каждую среду читают бесплатные лекции по философии, истории, религии и психологии.

Так, сегодня, 8 февраля, пройдет лекция «Кошки в Библии или котизм и христианство». 15 февраля слушатели узнают о реинкарнации в христианстве, 22 февраля здесь расскажут о легендарной Жанне Д'Арк в кино и истории, а 1 марта пройдет лекция, которая ответит на вопрос «Актуальна ли Библия сегодня?».

Занятия «Открытого лектория» ведут кандидат философских наук Алексей Иваненко, сотрудник Центра Апологетических Исследований Павел Столяров, пастор Павел Крылов и ректор семинарии Иван Лаптев.

Старт всех лекций — 19 часов.