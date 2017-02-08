Ректоры вузов просят властей поторопиться с передачей Исаакия РПЦ

Ректоры вузов Петербурга просят губернатора Георгия Полтавченко поторопиться и завершить передачу Исаакиевского собора РПЦ до праздника Пасхи, который отмечается 16 апреля.

Свои подписи под обращением поставили 23 человека, среди которых ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Василий Кичеджи, ректор ИТМО Владимир Васильев, и. о. ректора РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Богданов, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев, ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) Владимир Кутузов, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна Алексей Демидов, ректор Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Александр Евменов и другие.

В документе ректоры отмечают, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать «оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам», которые используют Исаакий «как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни», а также проводят «публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан».

Авторы обращения подчеркивают, что «обретение собором полноты духовной жизни в праздник Воскресения Христова станет лучшим подарком христианам всего мира».

Добавим, что в Петербурге в воскресенье, 12 февраля, пройдет акция в защиту Исаакиевского собора «Синее кольцо». Ее участники наденут синие ленточки и окружат собор живым кольцом.

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.