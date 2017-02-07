«Совпадение? Не думаю!»: в Петербурге появилось граффити с Киселевым
Художники движения «Явь» в Петербурге нарисовали новое граффити «Совпадений не бывает» с телеведущим Дмитрием Киселевым и его коронной фразой из программы «Вести недели».
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Художники движения «Явь»
Основная мысль заключается в том, что не стоит навязывать человеку свое мнение — зачастую он воспринимает это как вторжение в его личное пространство, что в итоге приводит в действие защитные механизмы психики, выражающиеся в отрицании и непринятии всего услышанного.
А это весьма деструктивно в долгосрочной перспективе, особенно учитывая тот факт, что с большой долей вероятности, подав информацию иным, менее напористым методом, потребитель сам по себе придет к правильным выводам».
Добавим, что в конце января активисты «Яви» нарисовали в центре города граффити «Писающий Обама».
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