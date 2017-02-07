В Петербурге 14 февраля сложат сердце из горящих окон отеля

В Петербурге в День всех влюбленных на фасаде 18-этажного отеля «Азимут» зажгут 111 окон в форме сердца. Акция продлится с 19:00 до 21:00 часов.

Впервые «Азимут» устроил световую инсталляцию в прошлом году — по просьбе фотографа Антона Ваганова. Так юноша признался в любви своей девушке.

«На удивление, администрация отеля пошла навстречу и взяла на себя всю техническую часть. Мне оставалось набросать эскиз, рассчитать оптимальное время, найти ракурсы, уладить организационные вопросы по съемкам события и вызвать такси за любимой», — рассказал Ваганов.