В России заблокировали порносайт Brazzers

В России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Роскомнадзор уже внес хостинг в соответствующий список.

Известно, что жалобу на Brazzers подал прокурор региона — мужчина обратил внимание на то, что порносайт содержит информацию, запрещенную к распространению в нашей стране.

Суд Самарской области вынес решение о блокировке Brazzers еще в октябре, но в силу оно вступило только сейчас.

В решении суда говорится, что «указанная информация (на сайте Brazzers) оказывает сугубо негативное воздействие на психику человека, нарушает права граждан, влияет на формирование в том числе детской психики».

Добавим, что в прошлом году крупнейшие сайты с порноконтентом Pornhub.com (международная версия) и Pornhub.ru (российская версия) полностью заблокировали на территории нашей страны.