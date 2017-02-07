В России заблокировали порносайт Brazzers
В России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Роскомнадзор уже внес хостинг в соответствующий список.
Известно, что жалобу на Brazzers подал прокурор региона — мужчина обратил внимание на то, что порносайт содержит информацию, запрещенную к распространению в нашей стране.
Суд Самарской области вынес решение о блокировке Brazzers еще в октябре, но в силу оно вступило только сейчас.
В решении суда говорится, что «указанная информация (на сайте Brazzers) оказывает сугубо негативное воздействие на психику человека, нарушает права граждан, влияет на формирование в том числе детской психики».
Добавим, что в прошлом году крупнейшие сайты с порноконтентом Pornhub.com (международная версия) и Pornhub.ru (российская версия) полностью заблокировали на территории нашей страны.
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