В России заблокировали порносайт Brazzers

В России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Роскомнадзор уже внес хостинг в соответствующий список.

Известно, что жалобу на Brazzers подал прокурор региона — мужчина обратил внимание на то, что порносайт содержит информацию, запрещенную к распространению в нашей стране.

Суд Самарской области вынес решение о блокировке Brazzers еще в октябре, но в силу оно вступило только сейчас.

В решении суда говорится, что «указанная информация (на сайте Brazzers) оказывает сугубо негативное воздействие на психику человека, нарушает права граждан, влияет на формирование в том числе детской психики».

Добавим, что в прошлом году крупнейшие сайты с порноконтентом Pornhub.com (международная версия) и Pornhub.ru (российская версия) полностью заблокировали на территории нашей страны.

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Pornhub посвятил рождественскую рекламу одиноким людям

Pornhub дал всем россиянам премиум-доступ к своему филиалу

Сервис Aviasales запустил PornHub для любителей путешествий

Порнохостинг Pornhub предложил Роскомнадзору премиальную подписку

Роскомнадзор заблокировал крупнейший в мире порнохостинг Pornhub

Крупнейшую онлайн-библиотеку «Либрусек» заблокируют навсегда

Роскомнадзор: Rutracker.org и Pleer.com можно заблокировать навсегда

«ВКонтакте» заблокировала ЛГБТ-сообщество «Дети-404»