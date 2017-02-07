В небе над Купчиным увидели летающий объект

Добавим, что на этой неделе траектория МКС проходит над большей частью России. Спутник выглядит как очень яркая быстро двигающаяся звезда.

Космический дом всегда движется с запада на восток. МКС становится видна с Земли, если она освещена Солнцем или отражает его свет — так же, как Луна.

На сайте Роскосмоса разместили графики пролета станции над несколькими крупными городами. Так, жители Петербурга смогут наблюдать МКС каждый вечер вплоть до 11 февраля.