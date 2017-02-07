В небе над Купчиным увидели летающий объект
В небе над Купчиным очевидцы заметили летающий объект. Комментаторы предполагают, что это пролетающая над нашими широтами международная космическая станция.
Добавим, что на этой неделе траектория МКС проходит над большей частью России. Спутник выглядит как очень яркая быстро двигающаяся звезда.
Космический дом всегда движется с запада на восток. МКС становится видна с Земли, если она освещена Солнцем или отражает его свет — так же, как Луна.
На сайте Роскосмоса разместили графики пролета станции над несколькими крупными городами. Так, жители Петербурга смогут наблюдать МКС каждый вечер вплоть до 11 февраля.
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