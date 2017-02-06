В Царском Селе зиму проводят праздником света

В ГМЗ «Царское Село» пройдет акция прощания с зимой — 18 февраля здесь устроят праздник света, сообщили нам в пресс-службе музея.

В «Зимний вечер света» главную аллею украсит необычная иллюминация. По дороге от Екатерининского дворца до павильона «Эрмитаж» можно будет увидеть силуэты дам и кавалеров, иллюминационные свечи и светящиеся деревья.

Кроме того, на площадке перед павильоном «Эрмитаж» выступят артисты театра «Малый Трианон», а на аллее рядом с Зеркальными прудами покажет шоу огненный театр.

Добавим, что «Зимний вечер света» станет частью проекта «Сады света». В предпоследнюю субботу февраля в одно и то же время огни зажгутся в шести резиденциях: Царском Селе, «Королевских Лазенках» в Варшаве, Парке князя Пюклера в германском Бад-Мускау, поместье князя Гуна в Пекине, французском замке в Люневиле и датском дворце Фредериксборг.

Гостей ждут в Екатерининском парке с 18.00 до 21.00 часов, вход — свободный.