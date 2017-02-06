Я бы, конечно, проголосовал за то, чтобы Исаакиевский собор был храмом и музеем в равной степени. Богослов Павел Флоренский в СССР пытался создать модель взаимоотношений церкви как хранительницы культуры и светского общества. Мне кажется, это вполне возможно. Просто немного страсти должны как-то поутихнуть, сбавлен хамский тон ужасный. Храм не может строиться на хамстве и скандале. Храм – это место мира, который он должен распространяться вокруг себя.

О фанатизме

Ольга Седакова: «Со стороны создается образ, что вот эти вот боевые дружины, которые врываются на концерты, срываются спектакли и выставки, это и есть голос церкви. Откуда это взялось? Думаю, можно было бы такого ожидать. Мать Мария писала еще в 1930-е годы о том, что произойдет, если церковь вернется, будет реабилитирована, разрешена и туда придут люди советского формирования, которые кроме идеологии не понимают других отношений со смыслом. Они обрели не смысл какой-то собственной жизни, они приобрели идеологию, которая построена на борьбе. Первое, что нужно делать – найти врага и с ним бороться. И здесь мне, конечно, очень обидно, что именно это принимается за голос церкви. Видимо, должны быть со стороны церкви более решительные заявления, что «это не мы, это какие-то другие самочинные, самосвятские люди, которые все это делают». Вот такого голоса, к сожалению, не слышно».

Отец Алексей Уминский: «К сожалению, это тоже мы и нельзя проводить черту «Они – чужие». Это люди, из которых церковь и состоит. Из кого она еще может состоять в постсоветском пространстве как не из постсоветских людей? Кто еще может войти в эту церковь как не те люди, которые были годами воспитаны в идеологии и квазирелигии? Вот это ложное религиозное сознание, помноженное на идеологию, рождает христианство как новую идеологию. В этом нет ничего удивительного.