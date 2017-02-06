РЖД запустила паровоз из Петербурга за город

Компания РЖД запустит туры на паровозе из Петербурга до станции «Детскосельская» Старинный состав будет отправляться раз в месяц.

Стартовая точка маршрута — Витебский вокзал. По самому красивому вокзалу города группу проведет гид: он расскажет его историю и покажет макет поезда с паровозом «Проворный», который совершил первый в России рейс в 1837 году.

С Витебского вокзала пассажиров заберет ретропоезд, который доставит их до платформы Купчино. Там участники пересядут на паровоз «Октябренок», построенный в 1955 году. В пути им расскажут об истории паровозостроения и железных дорог.

Пассажиров довезут до станции «Детскосельская» Малой Октябрьской детской железной дороги, где пройдет экскурсия с рассказом о работе железнодорожников.

Добавим, что из Петербурга также регулярно отправляется туристический паровоз в Карелию. Доступны две экскурсии: с посещением Мраморного каньона «Рускеала» или старинного города Сортавала.

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