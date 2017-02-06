Петербуржцы окружат Исаакий «синим кольцом»

В Петербурге в воскресенье, 12 февраля, пройдет акция в защиту Исаакиевского собора «Синее кольцо». Ее участники наденут синие ленточки и окружат собор живым кольцом. Время старта — 14 часов.

За час до акции организаторы приглашают петербуржцев в Исаакиевский сквер на встречу с депутатами ЗакСа, которые расскажут о своей работе по защите собора и выслушают горожан.

Оргкомитет подчеркивает, что выступает против любых акций внутри Исаакиевского собора.

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.