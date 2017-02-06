В небе над Петербургом заметили гало

В небе над Петербургом заметили оптическое явление гало — светящееся кольцо вокруг солнца, которое возникает при отражении света ледяными кристаллами перистых облаков и туманов. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

А главный городской синоптик Александр Колесов на своей странице в «Фейсбуке» отметил, что в Петербурге будет морозно и солнечно еще пару дней благодаря антициклону.

Добавим, что на Ладоге в ночь на 2 февраля видели северное сияние. Зеленые всполохи почти полностью закрывали облака.