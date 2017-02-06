В ИТМО пройдет контрольная по физике и математике для всех желающих

В Университете ИТМО 12 февраля пройдет Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!», в которой все желающие смогут проверить знания.

Участникам предложат решить задачи по математике, физике и информатике — можно выполнить задания по одному, двум или всем трем предметам, по желанию. Уровень задач в целом соответствует 8-9 классам школьной программы, но в контрольную включены также нестандартные примеры и задачи на смекалку и логику.

На «Выходи решать!» будут действовать правила настоящей контрольной: без гаджетов, только ручка и бумага. Организаторы обещают, что интересно будет всем: и выпускникам физмат школ, и гуманитариям. Те, кто сомневается в своих силах, могут уже сейчас пройти пробный тур на сайте контрольной.

Решать задания можно и из дома на онлайн-платформе «Яндекс.Контест». Но те, кто придет в ИТМО, разберут задачи с преподавателями и учеными университета, а обладатели лучших результатов получат специальные призы.

Для участия в контрольной нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия

Добавим, что Всероссийская контрольная «Выходи решать!» — это масштабный просветительский проект, который запустил Московский физико-технический институт при содействии «Яндекс». Акцию поддерживают полсотни площадок по всей стране: это ведущие вузы, школы, инновационные центры и даже музеи.