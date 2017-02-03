Россияне смогут увидеть полет МКС
На этой неделе траектория МКС проходит над большей частью России — это значит, что мы сможем увидеть станцию невооруженным глазом. Спутник выглядит как очень яркая быстро двигающаяся звезда.
Космический дом всегда движется с запада на восток. МКС становится видна с Земли, если она освещена Солнцем или отражает его свет — так же, как Луна.
На сайте Роскосмоса разместили графики пролета станции над несколькими крупными городами. Так, жители Петербурга смогут наблюдать МКС каждый вечер вплоть до 11 февраля. Например, сегодня, 3 января, спутник можно будет увидеть с 19:28 до 19:30.
Добавим, что через два месяца россияне смогут наблюдать Венеру «двойной видимости» — планета будет хорошо видна вечером, ночью и утром 24-25 марта.
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